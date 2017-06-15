"Шахтер" продлил контракт с защитником сборной Украины

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь подписал новый контракт с донецким "Шахтером", сообщает сайт Команда1.

Срок нового соглашения составит 5 лет.

22-летний Эдуард Соболь и до этого принадлежал "Шахтеру". В стан горняков он перешел из запорожского "Металлурга" в феврале 2013-го, но с тех пор сыграл за основу донетчан всего 16 матчей.

С лета 2016-го футболист играл за "Зарю" на правах аренды. С сентября 2016 года Соболь вызывается в национальную сборную Украины, за которую сыграл уже 6 матчей.

Ранее сообщалось об интересе к Соболю со стороны турецкого «Фенербахче».