"Шахтер" продлил контракт с защитником сборной Украины
11:50, 15 июня 2017Футбол
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22-летний Эдуард Соболь подписал пятилетнее соглашение с горняками.
Эдуард Соболь / readfootball.com
Защитник сборной Украины Эдуард Соболь подписал новый контракт с донецким "Шахтером", сообщает сайт Команда1.
Срок нового соглашения составит 5 лет.
22-летний Эдуард Соболь и до этого принадлежал "Шахтеру". В стан горняков он перешел из запорожского "Металлурга" в феврале 2013-го, но с тех пор сыграл за основу донетчан всего 16 матчей.
С лета 2016-го футболист играл за "Зарю" на правах аренды. С сентября 2016 года Соболь вызывается в национальную сборную Украины, за которую сыграл уже 6 матчей.
Ранее сообщалось об интересе к Соболю со стороны турецкого «Фенербахче».
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