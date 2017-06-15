Сирийский вратарь стал звездой интернета благодаря своему уникальному удару (видео)
11:34, 15 июня 2017Футбол
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Футбольный голкипер с волейбольными навыками покорил аудиторию.
Ибрагим Альма / football24.ua
Сирийский голкипер Ибрагим Альма завоевал сердца болельщиков по всему миру своим уникальным вводом мяча в игру. 25-летний страж ворот собирает тысячи просмотров на Youtube своим волейбольным ударом.
Совсем недавно Альма продемонстрировал свои "волейбольные" таланты в отборочном турнире чемпионата мира по футболу-2018 против команды Китая, который завершился со счетом 2:2. Предлагаем вам самим оценить фирменную фишку голкипера.
Раньше Альма таким же ударом выбивал мяч в поединке с Японией.
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