Сирийский вратарь стал звездой интернета благодаря своему уникальному удару (видео)

Сирийский голкипер Ибрагим Альма завоевал сердца болельщиков по всему миру своим уникальным вводом мяча в игру. 25-летний страж ворот собирает тысячи просмотров на Youtube своим волейбольным ударом.

Совсем недавно Альма продемонстрировал свои "волейбольные" таланты в отборочном турнире чемпионата мира по футболу-2018 против команды Китая, который завершился со счетом 2:2. Предлагаем вам самим оценить фирменную фишку голкипера.

Раньше Альма таким же ударом выбивал мяч в поединке с Японией.