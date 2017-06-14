Экс-игрок сборной Украины по футболу вновь сделал выбор в пользу российского клуба

Экс-защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Тарас Михалик продолжит выступать в России. Михалик согласовал новый контракт с московским "Локомотивом" после того, как завершилось старое соглашение.

Как информирует официальный сайт "Локомотива", 33-летний игрок остается в России до конца сезона-2017/18.

Читайте такжеТимощук остается работать в тренерском штабе "Зенита" после ухода Луческу"Рад, что мое время в "Локомотиве" продолжается. Впереди насыщенный сезон, еврокубки, большие задачи. Уже ждем – команда собирается после отпуска, мы обсуждаем будущие сборы", – рассказал Михалик.

Предыдущий контракт Михалика с "Локомотивом" закончился в конце мая и футболист сообщал, что находится в свободном плавании.

В составе российского клуба украинский защитник выступает с июня 2013 года.