ФФУ решила привлечь зарубежную аудиторскую компанию, чтобы уладить конфликт вокруг "Десны"

Федерация Футбола Украины предлагает привлечь к рассмотрению аттестационных документов черниговской «Десны» авторитетную международную аудиторскую компанию.

При этом ФФУ готова при необходимости частично или полностью профинансировать работу аудиторов. Об этом в интервью пресс-службе организации рассказал генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий.

«Для нас важен не перечень документов, а их качественное содержание. Сегодня я во главе команды федерации провожу ряд встреч в Чернигове – с руководством «Десны» и главой черниговской ОГА Валерием Куличем.

Еще раз объясним позицию ФФУ по аттестации, обсудим аргументы клуба. Мы всегда стараемся идти навстречу участникам футбольных процессов, поэтому предложим провести независимый аудит документов одной из лучших мировых компаний.

Как один из руководителей комитета УЕФА по лицензированию, предоставлю клубу все необходимые консультации по проведению такого аудита».

Напомним, в украинском футболе разгорелся скандал по поводу решения аттестационных органов ФФУ не выдавать черниговской "Десне" лицензию клуба Премьер-лиги и, таким образом, запретить ей участвовать в следующем сезоне УПЛ, хотя она этого добилась по спортивному принципу. Место «Десны» в УПЛ должен занять ровенский "Верес".