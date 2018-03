Футболисты сборной Украины "притравили" Евгения Селезнева за "хорошее знание английского"

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев проявил свои незаурядные знания английского языка, прокомментировав в своем Инстаграме игру против Финляндии.

"My better match after! My team nomer one!", – написал накануне Селезнев и нарвался на троллинг со стороны партнеров по сборной Украины.

Что хотел этим сказать Селезнев, сначала не понял лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко: "Good English my friend".

А потом к насмешкам присоединился полузащитник бельгийского "Генка" Руслан Малиновский: "Селя, то, что ты написал, даже Google не переводит".

Селезнев, не долго думая, удалил свой пост, но скриншоты остались, сообщает football24.ua.