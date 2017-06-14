Футболисты сборной Украины "притравили" Евгения Селезнева за "хорошее знание английского"
14:52, 14 июня 2017Футбол
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Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев подписал пост в Инстаграм на ломанном английском, о чем скоро пожалел.
Евгений Селезнев продемонстрировал "незаурядное" знание апнглийского / ua-football.com
Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев проявил свои незаурядные знания английского языка, прокомментировав в своем Инстаграме игру против Финляндии.
"My better match after! My team nomer one!", – написал накануне Селезнев и нарвался на троллинг со стороны партнеров по сборной Украины.
Что хотел этим сказать Селезнев, сначала не понял лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко: "Good English my friend".
А потом к насмешкам присоединился полузащитник бельгийского "Генка" Руслан Малиновский: "Селя, то, что ты написал, даже Google не переводит".
Селезнев, не долго думая, удалил свой пост, но скриншоты остались, сообщает football24.ua.
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