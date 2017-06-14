Матч отбора ЧМ-2018 Украина - Турция пройдет в Харькове

Матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2018 Украина Турция пройдет в Харькове на ОСК "Металлист", сообщает официальный сайт ФИФА.

Игра состоится 2 сентября 2017 года и начнется в 21.45.

Напомним, что в ноябре прошлого года сборная Украины провела товарищеский матч с командой Сербии (2:0). Также свои официальные международные матчи с 2017-го года здесь проводит донецкий "Шахтер".

До этого Харьков был на несколько лет исключен из списка городов, где проводятся международные матчи, из-за близости к зоне вооруженного конфликта на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 11 июня, сборная Уукраины обыграла команду Финляндии со счетом 2:1. Команда Андрея Шевченко в группе отбора ЧМ-2018 делит 3-4 места со сборной Турции (по 11 очков), уступая лидерам группы - Хорватии и Исландии - по 13 баллов.