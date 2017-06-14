Клуб Премьер-лиги "Ильичевец" переименовали в ФК "Мариуполь"

Мариупольский футбольный клуб "Ильичевец" официально переименован в "Мариуполь", сообщает официальный сайт клуба.

"Мариуполь — это не только город металлургов и сталеваров. Мариуполь — это город моряков и студентов, машиностроителей и железнодорожников. В нашем городе живут украинцы, русские, греки, армяне, евреи и белорусы. Мариуполь — это столица Приазовья и форпост Украины на Юго-Востоке! По нашему мнению, всем этим требованием отвечает название ФК «Мариуполь», - говорится в заявлении клуба.

Также отмечается, что за «Мариуполь» высказались жители региона и болельщики команды. На официальном сайте прошел опрос о новом названии команды. По итогам двух туров большинство респондентов выбрали ФК «Мариуполь». Параллельно проходил опрос и на популярном городском сайте 0629.com.ua — и здесь большинство голосов было отдано за «Мариуполь».

На данный момент болельщикам представлены три версии эмблемы нового клуба, из которых должна быть выбрана официальная эмблема.

Как сообщал УНИАН, "Ильичевец" по итогам сезона 2016/17 занял первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав в 34 играх 81 очко. Команда вышла в Премьер-лигу.