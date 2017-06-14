В российском Волгограде загорелся недостроенный стадион ЧМ-2018 (видео)

Утром 14 июня на строящемся к чемпионату мира 2018 года стадионе «Волгоград-арена» произошел пожар, сообщает Советский спорт.

Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, загорелись пенопласт и утеплитель. Из различных районов города было видно, что над стадионом появились черные клубы дыма высотой в несколько десятков метров.

Читайте такжеВ Екатеринбурге сломались часы отсчета дней до чемпионата мира 2018 по футболуВласти быстро сообщили, что огонь потушен, в результате произошедшего пострадавших нет. Специалисты устанавливают причины возгорания.

В сети появились многочисленные видеосвидетельства очевидцев.

Как сообщал УНИАН, самой проблемной ареной ЧМ-2018 стал стадион в Санкт-Петербурге, стоимость которого составила 43 млрд рублей (1,5 млрд. долларов США).