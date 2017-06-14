Новый тренер "Зенита" Манчини: В тренерский штаб войдет Тимощук. Он важен для взаимодействия с командой

Новый главный тренер российского футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) Роберто Манчини провел первую пресс-конференцию, на которой, в частности, рассказал об изменениях в тренерском штабе, сообщает официальный сайт ФК "Зенит".

"Важно, что в тренерский штаб войдут и Тимощук, и Симутенков. Они важны для дальнейшего взаимодействия", - отметил Манчини.

Говоря же о причине, по которой тренер согласился возглавить российский клуб, Манчини отметил: «Зенит» постоянно на слуху, поэтому я давно знаком с этим клубом и смотрел его матчи. Что касается скорости, посмотрим. Мне нужно начать тренировочный процесс, и тогда станут понятны сильные и слабые стороны команды".

Как сообщал УНИАН, Анатолий Тимощук пришел в "Зенит" в марте нынешнего года, при бывшем наставнике команды Мирче Луческу, подписав контракт на 2 года. В летнее межсезонье румынский специалист, экс-главный тренер донецкого "Шахтера" и петербургского "Зенита", покинул пост наставника российского клуба.