Экс-форвард сборной Украины Воронин прекратил работу в клубе седьмой немецкой лиги

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин прекратил сотрудничество с клубом 7-го дивизиона немецкой футбольной лиги «Бюдерих».

По словам менеджера клуба Дирка Хаусвальда, сотрудничество с украинцем прекращено по причине того, что Воронин по личным причинам собирался пропустить последний месяц подготовки и первые четыре матча команды в новом сезоне. Такое продолжительное отсутствие главного тренера не вяжется с планами клуба.

Кроме того, Хаусвальд заявил, что основной причиной неудач команды под руководством Воронина (6 побед, 2 ничьи, 7 поражений) стали ошибки самого Воронина в планировании работы, сообщает rp-online.de.

37-летний Андрей Воронин провел 74 поединка в составе сборной Украины. На клубном уровне он больше всего сыграл в чемпионате Германии за такие клубы как "Боруссия" (Менхенгладбах), "Кельн", "Байер", "Герта" и "Фортуна". Кроме того, играл в английском "Ливерпуле".

Полгода назад Воронин начал тренерскую карьеру в клубе «Бюдерих». Команда под его руководством заняла шестое место в своем дивизионе.