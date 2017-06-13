Ребров: После "Динамо" не спешу принимать новую команду, нужно перевести дух

Экс-главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров заявил, что собирается отдохнуть и не намерен спешить с принятием решения о своем будущем.

В настоящий момент 43-летний специалист находится в отпуске и намерен какое-то время отдохнуть от тренерской деятельности.

"Наслаждаюсь временем, которое провожу со своей семьей. Кроме того, стараюсь держать себя в тонусе. Утром плаваю, вечером кручу велосипед, бывает, в теннис играю. В общем, работаю в двухразовом режиме (улыбается). У меня уже давно не было такого отпуска, когда я не думаю о том, как готовить команду, а полностью посвящаю себя своим близким.

Агенты звонят, но я пока не спешу принимать решение о своей дальнейшей работе. Конечно, я хочу работать, но мне нужно какое-то время, чтобы перевести дух и подготовиться к новому периоду в своей карьере.

Читайте такжеХацкевич: Тренер всегда прав. Если тренер не прав - смотри пункт первыйПринимать прямо сейчас любую команду, лишь бы сразу работать, я не хочу. Мне импонирует коллектив, который ставит максимальные цели. И тут речь идет не о сиюминутном успехе первой команды, а о прогрессе всего клуба. Мне нравится работать с молодыми игроками, выводить их на новый уровень и вместе с ними добиваться результата", - заявил Сергей Ребров в интервью сайту Команда1.

Отметим, что Сергей Ребров завершил сотрудничество с "Динамо" в конце мая, когда у него закончился контракт с клубом.

На освободившееся место главного тренера "Динамо" пришел Александр Хацкевич, который подписал двухлетнее соглашение.