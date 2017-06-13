Игрок "Шахтера" Тайсон впервые забил за сборную Бразилии (видео)

Атакующий полузащитник "Шахтера" Тайсон забил свой первый мяч за сборную Бразилии.

Сегодня бразильская сборная проводила товарищеский матч против Австралии. Игрок донецкого "Шахтера" появился на поле на 59-й минуте вместо экс-горняка Дугласа Косты, а на 74-й забил мяч, который стал третьим для "пентакампеонов" в этой встрече.

В итоге бразильцы праздновали победу со счетом 4:0.

29-летний Тайсон впервые отличился в составе своей сборной, проводя за нее лишь 4-й поединок в карьере.

Напомним, что в августе прошлого года Тайсон получил предложение от ФФУ сменить гражданство и выступать за сборную Украины, однако вскоре впервые в карьере был вызван в сборную Бразилии.

Видео гола Тайсона: