Игрок "Шахтера" Тайсон впервые забил за сборную Бразилии (видео)
18:58, 13 июня 2017Футбол
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29-летний Тайсон проводил лишь четвертый матч за сборную своей страны и отличился впервые.
Тайсон эмоционально отреагировал на свой дебютный гол за сборную / Reuters
Атакующий полузащитник "Шахтера" Тайсон забил свой первый мяч за сборную Бразилии.
Сегодня бразильская сборная проводила товарищеский матч против Австралии. Игрок донецкого "Шахтера" появился на поле на 59-й минуте вместо экс-горняка Дугласа Косты, а на 74-й забил мяч, который стал третьим для "пентакампеонов" в этой встрече.
В итоге бразильцы праздновали победу со счетом 4:0.
29-летний Тайсон впервые отличился в составе своей сборной, проводя за нее лишь 4-й поединок в карьере.
Напомним, что в августе прошлого года Тайсон получил предложение от ФФУ сменить гражданство и выступать за сборную Украины, однако вскоре впервые в карьере был вызван в сборную Бразилии.
Видео гола Тайсона:
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