Хацкевич: Тренер всегда прав. Если тренер не прав - смотри пункт первый

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич дал первое большое интервью после своего назначения, приняв участие в видеоконференции на официальном Youtube-канале ФК "Динамо". 43-летний наставник рассказал о возвращении в команду Олега Гусева, о разнице работы в клубе и в сборной и своем взаимодействии с игроками.

"Приход Гусева – это моя инициатива. Я предложил Суркису, он поддержал мое решение. Но Гусев мне нужен, в первую очередь, как футболист. Он может сыграть на трех позициях. Не знаю, в каком он будет состоянии, но надеюсь, что у него все получится. Он еще не сказал своего последнего слова в «Динамо».

"Что касается того, как я предпочитаю строить отношения с игроками, то есть шутка, в которой большая доля правды. Пункт первый – тренер всегда прав. Если тренер не прав – смотрите пункт первый... Все зависит от общения. Каждый человек со своим характером, каждый человек со своими проблемами и радостями. Личный контакт – это основное, что должно быть".

"Работа в сборной и работа в клубе – это разные вещи, - отметил Хацкевич. - В сборной ты уже выбрал направление и у тебя достаточно мало времени для того, что подготовить команду. Уровень футболистов тоже нужно учитывать. Клуб – это каждый день общение и тренировки, есть свой драйв и атмосфера. Пока в моем возврате мне больше подходит именно такая ежедневная работа".

"Если говорить о схеме, по которой будет играть «Динамо», то схема с тремя защитниками имеет право на жизнь. Но в первую очередь любая схема игры зависит от того, какие футболисты в команде. Если мы сохраним то, что мы на сегодняшний день имеем, мы от этой схемы отказываться не будем. Да, будут тактические изменения, но это будет не одна схема. Мы будем пробовать играть по разным схемам".

"В каждом из своих помощников я уверен. У каждого из них свой характер и свой стержень. Бывших динамовцев, как мы говорим, не бывает. У меня есть уверенность в людях, с которыми нам предстоит работать. Нам сильно поможет и то, что Максим Шацких работал с «Динамо» (U-19). У нас очень сильная молодежь, ребята уже составляют конкуренцию и в национальной сборной, и даже в первой команде. И нам очень пригодится знание возможностей этих футболистов и их человеческих качеств", - отметил Александр Хацкевич.