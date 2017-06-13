УЕФА учредил награды для лучших игроков Лиги чемпионов и Лиги Европы
Первые лауреаты будут награждены а августе в Монако.
Союз европейских футбольных ассоциаций объявил об учреждении пяти новых наград для лучших футболистов клубного сезона, сообщает официальный сайт УЕФА.
Награды будут вручаться в конце августа в Монако наряду с ежегодными наградами Лучшему футболисту Европы и Лучшей футболистке Европы по версии УЕФА.
Награды, которые вручат 24 августа на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов:
Лучший вратарь Лиги чемпионов УЕФА-2016/17
Лучший защитник Лиги чемпионов УЕФА-2016/17
Лучший полузащитник Лиги чемпионов УЕФА-2016/17
Лучший нападающий Лиги чемпионов УЕФА-2016/17
Награда, которую вручат 25 августа на жеребьевке группового этапа Лиги Европы:
Лучший футболист Лиги Европы УЕФА-2016/17
Пять новых наград дополнят традиционные награды Лучшему футболисту Европы и Лучшей футболистке Европы по версии УЕФА, которые вручают во время жеребьевк группового этапа Лиги чемпионов. На них претендуют игроки, которые провели минувший сезон в европейском клубе. Учитываются матчи за клуб и сборную на внутренней и международной аренах.