УЕФА учредил награды для лучших игроков Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил об учреждении пяти новых наград для лучших футболистов клубного сезона, сообщает официальный сайт УЕФА.

Награды будут вручаться в конце августа в Монако наряду с ежегодными наградами Лучшему футболисту Европы и Лучшей футболистке Европы по версии УЕФА.

Награды, которые вручат 24 августа на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов:

Лучший вратарь Лиги чемпионов УЕФА-2016/17

Лучший защитник Лиги чемпионов УЕФА-2016/17

Лучший полузащитник Лиги чемпионов УЕФА-2016/17

Лучший нападающий Лиги чемпионов УЕФА-2016/17

Награда, которую вручат 25 августа на жеребьевке группового этапа Лиги Европы:

Лучший футболист Лиги Европы УЕФА-2016/17

Пять новых наград дополнят традиционные награды Лучшему футболисту Европы и Лучшей футболистке Европы по версии УЕФА, которые вручают во время жеребьевк группового этапа Лиги чемпионов. На них претендуют игроки, которые провели минувший сезон в европейском клубе. Учитываются матчи за клуб и сборную на внутренней и международной аренах.