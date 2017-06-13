В "Динамо" потдвердили, что Гусев подписал контракт сроком на один сезон

Киевский футбольный клуб "Динамо" подписал контракт с полузащитником Олегом Гусевым сроком на один сезон – до лета 2018 года, сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

Футболист выступал за клуб с 2003-го по 2016 годы, за это время провел в составе киевлян 438 матчей и забил 96 мячей во всех турнирах. В декабре 2016-го года у полузащитника закончился контракт, и последние полгода Олег поддерживал форму самостоятельно.

Сейчас у игроков «Динамо» продолжается отпуск, Гусев присоединится к команде по ее окончанию и отправится с командой на сбор, который начнется 26 июня и пройдет в Австрии.