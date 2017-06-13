Олег Гусев подписал новый контракт с "Динамо" - СМИ

34-летний Олег Гусев снова стал игроком столичного клуба, сообщает Футбол-24 со ссылкой на свои источники.

Новый контракт с Динамо он подписал вчера, 12 июня, около 20:00. Детали соглашения пока не разглашаются.

На официальном сайте столичного клуба информации, подтверждающей новый контракт с игроком, на данный моменти нет.

Воспитанник сумского футбола Олег Гусев выступал за Динамо с 2003 по 2016 годы. За это время в чемпионате и Кубке Украины Олег провел за киевлян 438 матчей и забил 96 мячей.

Отметим, что бывший наставник "бело-синих" Сергей Ребров отказался от услуг старожила зимой этого года. Впрочем, с приходом нового тренерского штаба во главе с Александром Хацкевичем о Гусеве вспомнили снова.