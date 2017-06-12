Срна: Луческу - сильный и авторитетный тренер. Но пришло время освежить команду

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал итоги сезона, затронув также самый болезненный вопрос - смены главного тренена, сообщает официальный сайт горняков.

- Знаете, было тяжело расставаться с Мистером после 12 лет и всех трофеев, которые мы завоевали с ним… Мирча Луческу всегда будет легендой «Шахтера». Это сильный и авторитетный тренер. Он очень помог мне в футболе и в жизни, я всегда буду ему благодарен. Точно так же и другие игроки, которые с ним работали.

Читайте такжеДонецкий "Шахтер" попал в 20-ку лучших клубов ЕвропыОднако пришло время освежить команду, и президент принял решение пригласить молодого, амбициозного наставника, хорошо проявившего себя в «Браге». Конечно, начинать что-то новое тяжело, но каждый тренер привносит в команду что-то свое, а это всегда интересно. При Паулу Фонсеке мы стали по-другому играть в атаке и обороне. Сначала было непросто, ведь мы адаптировались к новому стилю. Чтобы привыкнуть к изменениям, необходимо время, а его у «Шахтера» как раз не было! Нам нужны победы. Так что после встреч с «Янг Бойз» мы словно проснулись: у нас все стало получаться, и от матча к матчу команда выглядела лучше.

Как сообщал УНИАН, в нынешнем сезоне"Шахтер" выиграл чемпионат и Кубок Украины, опередив "Динамо" в турнирной таблице на 13 очков.