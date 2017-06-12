Сборная Ирана стала второй командой, которая поедет в Россию на чемпионат мира

Сборная Ирана по футболу стала второй командой, преодолевшей квалификацию чемпионата мира 2018 года и обеспечившей путевку на мундиаль.

Сегодня Иран на своем поле переиграл Узбекистан (2:0) в матче 8-го тура азиатского отбора на ЧМ-2018 в Группе А. Первый гол в матче на 27-й минуте забил нападающий российского "Ростова" Сердар Азмун, а в концовке преимущество иранцев удвоил форвард турецкого "Ризеспора" Мехди Тареми.

В активе сборной Ирана, которую возглавляет португальский тренер Карлуш Кейруш, стало 20 очков, и она оторвалась на восемь очков от Узбекистана, который занимает третье место. Прямую путевку от Азии на чемпионат мира-2018 получат команды, которые займут первые два места в двух группах. Сборным, занявшим третьи места предстоит играть стыковые матчи.

Сборная Ирана - всего третий подтвержденный участник чемпионата мира 2018 года. Первым стала сборная России как хозяйка форума. В марте 2017 года гарантировала себе участие на турнире и команда Бразилии.

Как планируется, чемпионат мира должен пройти в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.