Глава Южной Кореи предложил провести чемпионат мира по футболу вместе с КНДР

Президент Республики Корея Чжэ Ин Мун на встрече с главой ФИФА Джанни Инфантино предложил провести чемпионат мира по футболу одновременно на территории Южной Кореи и КНДР. Об этом сообщил официальный сайт ФИФА.

В разговоре с Инфантино глава Южной Кореи предложил обсудить «возможность двух Корей — КНДР и Южной Кореи — наряду с другими соседними странами совместно провести соревнования», говоритcя в сообщении. В ответ Инфантино отметил, что приветствует любую помощь, которую спорт может оказать нормализации отношений Сеула и Пхеньяна.

Перед встречей с президентом Южной Кореи Инфантино обсудил перспективы проведения чемпионата 2030 года с главой футбольной ассоциации Южной Кореи Чонг Монг Гю. Они обсудили возможность проведения чемпионата сразу в четырех странах — вместе с Южной Кореей и КНДР принять турнир могут Япония и Китай.