Тимощук остается работать в тренерском штабе "Зенита" после ухода Луческу

Экс-капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук, завершивший зимой игровую карьеру и приступивший к тренерской работе в "Зените", останется на посту помощника главного тренера, несмотря на кадровые перестановки в клубе, сообщает издание «Спорт день за днем».

Напомним, румын Мирча Луческу, которому помогал Тимощук во второй части минувшего сезона, был уволен со своего поста в конце мая. Новым главным тренером "Зенита" стал итальянец Роберто Манчини.

Украинец Тимощук может оказаться единственным ассистентом главного тренера, который останется работать в команде.

Сообщается, что вместе с Манчини в Петербург приедут три специалиста, в том числе и тренер вратарей.