Тимощук остается работать в тренерском штабе "Зенита" после ухода Луческу
16:59, 12 июня 2017Футбол
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Украинец может оказаться единственным помощником главного тренера, который сохранит свое место.
Анатолий Тимощук остается тренером "Зенита" / ФК "Зенит"
Экс-капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук, завершивший зимой игровую карьеру и приступивший к тренерской работе в "Зените", останется на посту помощника главного тренера, несмотря на кадровые перестановки в клубе, сообщает издание «Спорт день за днем».
Напомним, румын Мирча Луческу, которому помогал Тимощук во второй части минувшего сезона, был уволен со своего поста в конце мая. Новым главным тренером "Зенита" стал итальянец Роберто Манчини.
Украинец Тимощук может оказаться единственным ассистентом главного тренера, который останется работать в команде.
Сообщается, что вместе с Манчини в Петербург приедут три специалиста, в том числе и тренер вратарей.
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