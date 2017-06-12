Хозяйственный суд Харьковской области начал банкротство футбольного клуба «Металлист» (Харьков). Об этом сообщают Українські новини.

9 июня Хозяйственный суд Харьковской области возбудил дело о банкротстве футбольного клуба по иску бывшего тренера Игоря Рахаева, который работал в клубе с февраля 2014 года по январь 2016-го.

Распорядителем имущества клуба назначен Евгений Яковлев.

ФК «Металлист» один из старейших футбольных клубов Украины (основан в 1925 году).

Клуб становился серебряным призёром чемпионата Украины по футболу сезона 2012/13 годов и семь раз выигрывал бронзовые награды чемпионата, выходил в четвертьфинал Лиги Европы УЕФА сезона 2011/12 годов.

Напомним, в конце 2012 года харьковского бизнесмена Александра Ярославского вынудили продать "Металлист" Сергею Курченко. Вскоре начался спад, и на сезон 2016-2017 годов клуб не сумел пройти лицензирование.

В августе 2016 года в украинской любительской футбольной лиге начал выступать новый клуб под названием "Металлист 1925", созданный без участия Курченко.

В сентябре 2015 года Ярославский сказал журналистам, что рассматривает возможность выкупа клуба. Недавно он заявил, что решил дождаться краха "Металлиста", перед тем предпринимать шаги по его возвращению.