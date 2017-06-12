Форвард "Барселоны" Неймар возглавил список самых дорогих футболистов мира

CIES Football Observatory провела исследование относительно стоимости футболистов.

Исследование основывалось на ряде факторов, среди которых: срок действующего контракта игрока, игра его команды, его собственная игра, возраст, позиция на поле, игра за сборную.

В список вошли 110 игроков из пяти ведущих европейских лиг (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция).

Самым дорогим футболистом мира, согласно рейтинга, стал бразильский форвард Неймар, выступающий за "Барселону". Его стоимость оценивается в 210,7 млн евро.

Интересно, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду занял в списке лишь 11-е место (стоимость 32-летнего португальца - 112,4 млн евро).

Как сообщает сайт CIES Football Observatory, лучшая десятка игроков выглядит следующим образом.

1. Неймар – 210,7 миллиона евро (25 лет, «Барселона», контракт до 2021 года)

2. Деле Алли – 155,1 млн (22 года, «Тоттенхэм», до 2022)

3. Харри Кейн – 153,6 млн (23 года, «Тоттенхэм», до 2022)

4. Лионель Месси – 151,7 млн (29 лет, «Барселона», до 2018)

5. Антуан Гризманн – 150,3 млн (25 лет, «Атлетико», до 2021)

6. Луис Суарес – 140,8 млн (30 лет, «Барселона», до 2021)

7. Поль Погба – 134,3 млн (24 года, «Манчестер Юнайтед», до 2021)

8. Гонсало Игуаин – 120,2 млн (29 лет, «Ювентус», до 2021)

9. Эден Азар – 117,2 млн (26 лет, «Челси», до 2020)

10. Пауло Дибала – 115,3 млн (23 года, «Ювентус», до 2022)