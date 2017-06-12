Коноплянка: В момент обрезки у своих ворот я похудел на целый килограмм

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка в интервью сайту Команда1 прокомментировал победу нашей команды над Финляндией (2:1). Напомним, Коноплянка забил первый гол в этом матче, открыв счет на 51-й минуте. В середине второго тайма произошел неприятный момент с участием Коноплянки, когда он едва не отдал голевой пас на соперника.

— Евгений, согласны ли, что забили в стиле Селезнева?

— Ни в коем случае. Я забил в стиле Пиппо Индзаги.

— На наш взгляд, вы были лучшим в составе украинской сборной?

— Почему именно я? Я думаю, что играет не один Евгений Коноплянка, а вся команда. В каждый игровой момент у кого-то позиция лучше, у кого-то хуже. И умение найти щель в обороне соперника может каждый из наших игроков.

— А что была за ситуация с обрезкой возле своей штрафной? Ворота перепутали?

— Неприятный момент. Я похудел в этот момент на целый килограмм. Хотел перевести мяч на партнера, но у меня поехала опорная нога. Слава Богу, что все хорошо закончилось.

— Какая атмосфера сейчас в команде?

— Атмосфера просто супер! Но праздновать особо нет времени, мы спешим на рейс домой. Но в автобусе и в самолете обязательно поделимся впечатлениями и обсудим планы на отпуск.