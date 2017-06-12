Суррогатная мать родила для Криштиану Роналду двойню (видео)
Португальский форвард не дает комментариев, но пресса узнала подробности важного для семьи футболиста события.
В семье форварда "Реала" Криштиану Роналду – пополнение. В США суррогатная мать родила звездному футболисту двойню – мальчика и девочку. Об этом сообщает португальское телевидение.
Деток назвали Маттео и Ева, а на свет они появились в прошлый четверг, 8 июня.
Читайте такжеВ семье футболиста сборной Украины родилась двойняОфициального подтверждения нет, Криштиану пока не комментирует информацию о детках.
Однако, как пишет Correio da Manha со ссылкой на подругу мамы Роналду, дети чувствуют себя хорошо. Лидер "Реала" увидится с детками, когда позволит врач, а перевезет их в Мадрид, возможно, на этой неделе.
Как сообщает "ТСН Проспорт", ранее Роналду выложил в соцсеть фотографию со своей подругой Джорджиной, на которой футболист нежно держит руку на заметно округлом животике девушки. Потому и фанаты, и пресса предположили, что Джорджина беременна.
Напомним, Роналду воспитывает сына Криштиану-младшего, который также родился от суррогатной матери.