Суррогатная мать родила для Криштиану Роналду двойню (видео)

В семье форварда "Реала" Криштиану Роналду – пополнение. В США суррогатная мать родила звездному футболисту двойню – мальчика и девочку. Об этом сообщает португальское телевидение.

Деток назвали Маттео и Ева, а на свет они появились в прошлый четверг, 8 июня.

Читайте такжеВ семье футболиста сборной Украины родилась двойняОфициального подтверждения нет, Криштиану пока не комментирует информацию о детках.

Однако, как пишет Correio da Manha со ссылкой на подругу мамы Роналду, дети чувствуют себя хорошо. Лидер "Реала" увидится с детками, когда позволит врач, а перевезет их в Мадрид, возможно, на этой неделе.

Как сообщает "ТСН Проспорт", ранее Роналду выложил в соцсеть фотографию со своей подругой Джорджиной, на которой футболист нежно держит руку на заметно округлом животике девушки. Потому и фанаты, и пресса предположили, что Джорджина беременна.

❤️️ Сообщение, распространенный Cristiano Ronaldo (@cristiano) Мая 25, 2017 в 12:33 PDT

Напомним, Роналду воспитывает сына Криштиану-младшего, который также родился от суррогатной матери.