Шевченко: В чем-то Финляндия превзошла наши ожидания

Главный тренер сборной украины по футболу прокомментировал победу своей команды в матче с командой Финляндии (2:1).

"В первую очередь, хочу поблагодарить команду за то, что она боролась и добыла важные три очка. Конечно, также хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, сегодня была прекрасная поддержка. Спасибо вам большое.

Чего нам не хватало, так это сил. Но ребята отдавались игре полностью, я благодарен им за это. Даже несмотря на усталость, они боролись до последнего.

В перерыве я попросил игроков отдать все, что у них есть во втором тайме. Я попросил футболистов выложиться на 100%. Была очень непростая игра. Важно было также сосредоточиться и на тактических моментах.

Конечно, нельзя не отметить физическое состояние соперника. Возможно, в чем-то Финляндия даже превзошла наши ожидания. Местами они даже контролировали мяч. Они интенсивно прессинговали. Тем важнее сегодняшняя победа, которая была добыта в очень непростой борьбе", - отметил Шевченко, которого цитирует dynamo.kiev.ua.