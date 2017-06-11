Порошенко поздравил сборную Украины по футболу с победой над командой Финляндии

Президент Петр Порошенко поздравил национальную сборную Украины по футболу с победой над командой Финляндии в рамках отборочного матча Чемпионата мира 2018 года.

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«Два победных гола Евгения Коноплянки и Артема Беседина! Поздравляю сборную Украины по футболу с победой над сборной Финляндии», - написал президент в Twitter.

Сегодня в финском Тампере сборная Украины одержала победу в матче со сборной Финляндии со счетом 2:1.

В Тампере поддерживать национальную сборную прибыли около 60 украинских болельщиков.