Сборная Украины обыграла команду Финляндии в отборе на ЧМ-2018 по футболу

21:04, 11 июня 2017
Футбол
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Решающий гол забил молодой динамовский форвард Артем Беседин.

Финляндия - Украина - 1:2 / zbirna.com

Национальная сборная Украины по футболу одержала победу в матче со сборной Финляндии. Матч состоялся в финском Тампере на одноименной арене и завершился победой "сине-желтой" сборной со счетом 2:1.

В первом тайме шла преимущественно равная борьба, и до голевых моментов дело не дошло. 

Во второй половине игры украинцы прибавили в скорости, и результат не заставил себя ждать. На 51-й минуте комбинация гостей завершилась голом Коноплянки, который забил за сборную после долгого перерыва. 

На 72-й минуте Похьянпало забил один из самых курьезных голов в ворота сборной Украины в ее истории, воспользовавшись неуверенными действиями Ракицкого. 

Но равновесие в счете длилось недолго. Уже на 75-й минуте Беседин после розыгрыша штрафного забил решающий гол. 

Сайт УНИАН вел текстовую онлайн-трансляцию поединка. 

Украинцы добыли третью победу в квалификации на ЧМ и набрали 11 очков. 

Сегодня состоятся еще два поединка в нашей группе: Косово - Турция и Исландия - Хорватия. 

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Новость в сюжете: Украина в отборе на ЧМ-2018 по футболу
Теги: #футбол#Финляндия#сборная Украины#чемпионат мира