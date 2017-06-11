Сборная Украины обыграла команду Финляндии в отборе на ЧМ-2018 по футболу
Решающий гол забил молодой динамовский форвард Артем Беседин.
Национальная сборная Украины по футболу одержала победу в матче со сборной Финляндии. Матч состоялся в финском Тампере на одноименной арене и завершился победой "сине-желтой" сборной со счетом 2:1.
В первом тайме шла преимущественно равная борьба, и до голевых моментов дело не дошло.
Во второй половине игры украинцы прибавили в скорости, и результат не заставил себя ждать. На 51-й минуте комбинация гостей завершилась голом Коноплянки, который забил за сборную после долгого перерыва.
На 72-й минуте Похьянпало забил один из самых курьезных голов в ворота сборной Украины в ее истории, воспользовавшись неуверенными действиями Ракицкого.
Но равновесие в счете длилось недолго. Уже на 75-й минуте Беседин после розыгрыша штрафного забил решающий гол.
Сайт УНИАН вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Украинцы добыли третью победу в квалификации на ЧМ и набрали 11 очков.
Сегодня состоятся еще два поединка в нашей группе: Косово - Турция и Исландия - Хорватия.