Сборная Украины обыграла команду Финляндии в отборе на ЧМ-2018 по футболу

Национальная сборная Украины по футболу одержала победу в матче со сборной Финляндии. Матч состоялся в финском Тампере на одноименной арене и завершился победой "сине-желтой" сборной со счетом 2:1.

В первом тайме шла преимущественно равная борьба, и до голевых моментов дело не дошло.

Во второй половине игры украинцы прибавили в скорости, и результат не заставил себя ждать. На 51-й минуте комбинация гостей завершилась голом Коноплянки, который забил за сборную после долгого перерыва.

На 72-й минуте Похьянпало забил один из самых курьезных голов в ворота сборной Украины в ее истории, воспользовавшись неуверенными действиями Ракицкого.

Но равновесие в счете длилось недолго. Уже на 75-й минуте Беседин после розыгрыша штрафного забил решающий гол.

Сайт УНИАН вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Украинцы добыли третью победу в квалификации на ЧМ и набрали 11 очков.

Сегодня состоятся еще два поединка в нашей группе: Косово - Турция и Исландия - Хорватия.