Форвард "Динамо" Беседин выйдет на матч с Финляндией с первых минут

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин выйдет на игру отбора на чемпионат мира-2018 против Финляндии с первых минут, сообщает телеканал "Футбол 1".

Для Беседина эта игра станет первой в стартовом составе сборной Украины.

Нападающий "Карабюкспора" Евгений Селезнев, чье участие в матче находилось под вопросом, начнет игру на скамейке запасных.

Читайте такжеИгрок сборной Украины по футболу Беседин: Глупо по политическим причинам отказываться от ЧМ в России21-летний Беседин в завершившемся составе сумел пробиться в основу "Динамо", воспитанником которого и является. В 22 матчах украинской Премьер-лиги он отличился 9 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

В составе сборной Украины он дебютировал в ноябре прошлого года, сыграв с тех пор в трех поединках, в каждом из которых выходил на замену.

Матч Финляндия — Украина состоится в Тампере сегодня. Начало в 19.00.

За ходом поединка вы сможете следить в текстовой трансляции на сайте УНИАН.