Львовские "Карпаты" вновь меняют тренера

Олег Дулуб принял решение покинуть должность главного тренера "Карпат", сообщает официальный сайт львовского клуба.

Об уходе белоруса Дулуба с тренерского поста "Карпат" неоднократно сообщали СМИ накануне. По имеющимся данным, причиной ухода специалиста стали разногласия между Дулубом и руководством клуба.

Олег Дулуб возглавил "Карпаты" в начале октября минувшего года. Под руководством 51-летнего тренера львовяне провели 23 матча во всех турнирах, в которых добыли 7 побед при 7 ничьих и 9 поражениях с разницей мячей 25-28.

Тренерский штаб во главе с Дулубом смог сберечь для "Карпат" место в украинской Премьер-лиге на следующий сезон, заняв 10-е место в итоговой турнирной таблице.

Пока не известно имя преемника Олега Дулуба на тренерском посту "Карпат".