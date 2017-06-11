Львовские "Карпаты" вновь меняют тренера
Как сообщило руководство львовского клуба, Олег Дулуб покинул должность главного тренера.
Олег Дулуб принял решение покинуть должность главного тренера "Карпат", сообщает официальный сайт львовского клуба.
Об уходе белоруса Дулуба с тренерского поста "Карпат" неоднократно сообщали СМИ накануне. По имеющимся данным, причиной ухода специалиста стали разногласия между Дулубом и руководством клуба.
Олег Дулуб возглавил "Карпаты" в начале октября минувшего года. Под руководством 51-летнего тренера львовяне провели 23 матча во всех турнирах, в которых добыли 7 побед при 7 ничьих и 9 поражениях с разницей мячей 25-28.
Тренерский штаб во главе с Дулубом смог сберечь для "Карпат" место в украинской Премьер-лиге на следующий сезон, заняв 10-е место в итоговой турнирной таблице.
Пока не известно имя преемника Олега Дулуба на тренерском посту "Карпат".