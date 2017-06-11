Букмекеры ставят на победу Украины в матче с Финляндией

Сборная Украины по футболу является безусловным фаворитом матча отборочного цикла ЧМ-2018 против сборной Финляндии.

По мнению аналитиков букмекерских контор, статус хозяев поля вряд ли поможет финнам в этой игре. По данным самой авторитетной британской букмекерской компании William Hill, победа "Суоми" оценивается коэффициентом 5,00 (на одну поставленную гривну можно получить 5 гривен). Коэффициент ничейного исхода соответственно - 3,20, а победа украинской сборной имеет коэффициент 1,83.

Специализированный портал BetExplorer собрал и проанализировал информацию более чем 20 крупнейших контор мира и вывел средние показатели для матча Финляндия - Украина. Согласно этим подсчетам, возможная победа Финляндии оценивается по коэффициенту 5,18, ничья - 3,29, а выигрыш Украины имеет коэффициент 1,79.

Наиболее выгодно ставить на финнов в конторе bet365 (коэффициент победы хозяев - 5,75). И, наоборот, самый низкий выигрыш за победу Финляндии выдает Interwetten - коэффициент 4,40.

Заработать на победе Украины непросто. Лучший коэффициент у той же Interwetten - 1,90. Самую низкую ставку на победу команды Андрея Шевченко дают в 888sport - 1,74.

Напомним, матч Финляндия - Украина начнется сегодня в 19.00. Следите за текстовой онлайн-трансляцией поединка на сайте УНИАН.