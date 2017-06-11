Отборочный турнир ЧМ-2018. Финляндия - Украина - 1:2: онлайн-трансляция

Сегодня в Тампере (Финляндия) проходит матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в группе I, в котором сборная Украины сыграет с командой Финляндии.

После пяти туров (ровно половины турнирной дистанции) украинская сборная занимает третье место в группе с 8-ю очками. В активе подопечных Андрея Шевченко - две победы, две ничьих и одно поражение, разница забитых и пропущенных мячей - 7-4.

"Сине-желтые" в прошлом году победили Финляндию и Косово и разошлись миром с Исландией и Турцией. В этом году в единственном проведенном официальном матче Украина потерпела поражение от Хорватии - 0:1.

Финны - на предпоследнем пятом месте. У них всего одна ничья при четырех поражениях, разница мячей - 3-8.

Команды встречаются во второй раз в своей истории. В ноябре прошлого года в Одессе украинцы добыли непростую победу со счетом 1:0.

Матч Финляндия - Украина начнется в Тампере на одноименной арене в 19.00 (по киевскому времени).

Напомним, ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Предлагаем также следить за ходом матча благодаря текстовой онлайн-трансляции на сайте УНИАН.

Добрый вечер!

Стали известны составы команд.

Украина: Пятов – Бутко, Ордец, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко, Коваленко, Малиновский – Ярмоленко, Коноплянка – Селезнев.

Запасные: Лунин, Никита Шевченко, Соболь, Кучер, Малышев, Кривцов, Морозюк, Шепелев, Шахов, Цыганков, Сидорчук, Беседин.

Финляндия: Градецки – Аркивуо, Мойсандер, Ойяла, Райтала – Ягуби, Лам – Лод, Хямяляйнен, Уронен – Пукки.

Запасные: Йоронен, Яаккола, Морен, Саксела, Пиринен, Вяйсянен, Хетемай, Риски, Халсти, Похьянпало, Маркканен, Йенсен.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Финны разыграли мяч с центра поля и сразу пошли в атаку. Удар от ворот нашей сборной.

2. Украинцы ответили также не совсем организованной атакой и потеряли мяч.

4. Мячом завладела наша команда, но тут же потеряла, и финны снова начинают атаку на своей половине.

5. Первые пять минут прошли без остроты в действиях соперников.

7. Малиновский нанес первый удар, пробив издали. Вратарь на месте.

8. Мяч перехватили финны, но две их атаки завершились ничем.

10. Первый удар по воротам Пятова - Томас Лам пробил метров с 20 - мяч прошел в метре от ворот.

11. Первый угловой для нас заработал Коноплянка, сам же и подал. Коваленко боролся за верховой мяч, но проиграл борьбу.

13. Селезнев делает фол в атаке. Отметим, кстати, выход Евгения на поле в старте, несмотря на информацию о травме.

15. А теперь - штрафной метрах в 30 от ворот сборной Украины, прямо по центру. Финны пробили в стенку.

16. Первые 15 минут нельзя отдать ни одной из команд. Украинцы по-настоящему не могут зацепиться за мяч.

17. У финнов намечалась неплохая контратака. Момент завершился назначением углового у наших ворот.

17. Удар по воротам Пятова головой - неопасно.

19. Украинцы справа пытались соорудить что-то креативное, но перевод мяча налево был неудачным.

20. Еще один угловой для Финляндии, второй за четыре минуты.

21. Украинцы отбились, Коваленко побежал в контратаку, но мяч снова у финнов.

22. Несмотря на редкие вспышки у обеих команд, темп игры пока невысокий. Много ошибок в передачах - это относится и к финской, и к украинской сборной.

24. Мяч у нашей сборной, Коноплянка получил мяч слева и подал в штрафную на Селезнева. Тот пытался пробить головой, но из неудобного положения, и опасности воротам не было.

26. Еще один дальний удар от Лама - заблокирован.

27. Приходится отрабатывать нашим в обороне, и финны заработали третий угловой.

28. Украинцы выиграли верх, но проиграли борьбу на подборах. Продолжают наседать финны. За ними последняя трехминутка.

29. Фолы в центре поля. Сначала финны сфолили против Коноплянки, затем Селезнев "заступился" за партнера и сыграл неаккуратно против соперника.

31. Самый острый нападающий финской сборной Теему Пукки упал в нашей штрафной! Хозяева просили у арбитра пенальти. Обошлось без свистка.

34. Коноплянка снова пытался выйти на оперативный простор, но сфолил возле чужой штрафной.

35. Полумомент у нашей сборной. Селезнев - и снова из неудобного положения - решил пробить метров с 18-ти. Слабый удар, и легкая добыча для вратаря.

37. Украинцы продоложают разыгрывать мяч. До остроты дело не доходит.

38. Коноплянка подал в штрафную - неопасно, никого из наших игроков возле вратаря не было. Как для команды, которая хочет победить, украинцы делают впереди непозволительно мало.

39. Предупреждение для Ракицкого. Штрафной в метре от боковой линии для финнов. Дело доходит до удара головой, но очень слабого.

40. Пока самый острый момент у нашей сборной. Подача с правого фланга во вратарскую, второй этаж выиграл Селезнев, но из убойной позиции пробил выше ворот.

42. Украинцы заработали стандарт метрах в 40 от чужих ворот. Подача Малиновского не нашла адресатов.

44. Есть борьба в центре поля, но пока какая-то вялая. Не просматривается мысли в игре нашей команды.

45. Решил пробить Ракицкий. Других вариантов для развития атаки не было, и Ярослав пальнул метров с 30-ти по "воробьям".

Арбитр ничего не добавил к основному времени 1-го тайма. Первая половина завершилась.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ.

46. Украинцы развели мяч с центра. Атака в два темпа завершилась угловым для нашей сборной.

48. Удар Ярмоленко с угла штрафной - в метре от крестовины.

49. Наша сборная задвигалась активнее по сравнению с тем, что мы видели в первом тайме. Но пока 100-процентных моментов у нас нет.

51. ГОЛ!!!!! Коноплянка забивает гол после атаки нашей сборной. 0:1

52. Голевую атаку начал Ярмоленко, который прекрасной навесной передачей нашел в штрафной Малиновского. Удар Руслана в упор парировал вратарь, но мяч попал точно на ногу Коноплянки, который добил его в сетку.

54. Наша сборная продолжает давить. Как результат - предупреждение Коноплянке, который излишне активным был во время прессинга на чужой половине.

57. Финская сборная пытается прийти в себя, но пока "сине-желтые" грамотно пресекают потуги финнов в замом зародыше.

58. Предупреждение Коваленко за срыв атаки. Уже третье в нашей команде.

59. Пятов целую минуту сначала завязывает шнурки, потом поправляет перчатки. Стадион свистит.

60. Угловой у ворот украинской сборной.

61. Пятов легко забирает мяч с углового, пытается начать контратаку, но финны возвращают себе мяч.

63. Что пытался сделать Коноплянка? У своих ворот Евгений пытался отдать какаю-то непонятную передачу Пятову, мяч перехватил Пукки и вышел один на один с нашим вратарем. И простил - намного выше ворот.

64. Замена у сборной Украины. Беседин вместо Селезнева.

66. Слабый удар Пукки головой - мяч в руки Пятову.

68. Двойная замена у Финляндии. Уходят Пукки и Лод. Выходят Йенсен и Похьянпало.

70. Сборная Финляндии больше владеет мячом, но наши пока справляются.

72. Гол. Похьянпало забивает гол в ворота сборной Украины.... 1:1

73. Крайне курьезный гол пропустили украинцы. Навес с правого фланга в штарфную ликвидировал Ракицкий... ударом по собственным воротам - мяч попал в крестокину. На добивании удачно сыграл Похьянпало, недавно вышедший на замену.

75. ГОЛ!!!!! Беседин забивает первый гол за сборную Украины, и какой важный!!! 1:2

76. Замена у Украины. Шепелев вместо Коваленко.

77. Молниеносно развиваются события в нашем матче. Только что посыпали голову пеплом после феерической ошибки Ракицкого, но ситуацию исправил "джокер" Беседин, который отличился после розыгрыша стандарта.

79. Предупреждение для Лама, который грубо сфолил против Коноплянки.

81. Малиновский и Ярмоленко придумали кое-что нестандартное возле штрафной финнов, но пас Андрея на Бутко не прошел.

82. Дальний удар Хямяляйнена - выше ворот.

83. Грубо фолят против Степаненко. На поле выходят доктора сборной Украины.

84. Замена у Финляндии. Вместо Уронена выходит Маркканен.

86. Замена у Украины. Вместо автора забитого мяча Коноплянки выходит Соболь.

88. Идет борьба в центре поля. Финны пытаются атаковать, но украинцы играют высоко и не дают спокойно разыгрывать мяч.

90. Болельщики сборной Украины, которых немало на стадионе в Тампере, исполнили Гимн Украины. Матч движется к своему завершению.

Арбитр добавил 3 минуты.

90+1. Шепелев развил контратаку нашей команды, отдал на Ярмоленко, который упустил отличный момент для удара, завозившись с мячом и соперником.

ВСЕ! Финальный свисток сигнализирует победу сборной Украины в матче с финнами - 2:1.

Спасибо за внимание к нашей трансляции!