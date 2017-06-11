Финляндия - Украина: где и когда смотреть матч

14:07, 11 июня 2017
Футбол
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В прямом эфире матч покажут на канале "Украина".

facebook.com/kanalukraina

Сегодня, 11 июня, сборная Украины на выезде сыграет против команды Финляндии в матче квалификации чемпионат мира-2018.

В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканале "Украина". Начало трансляции - в 18.50. 

Поединок стартует в 19.00.

Отметим, что за ходом поединка можно будет следить и на сайте УНИАН, где будет вестить текстовая онлайн-трансляция матча. 

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Теги: #футбол#сборная Украины#телевидение#чемпионат мира