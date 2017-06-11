Финляндия - Украина: где и когда смотреть матч
14:07, 11 июня 2017Футбол
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В прямом эфире матч покажут на канале "Украина".
facebook.com/kanalukraina
Сегодня, 11 июня, сборная Украины на выезде сыграет против команды Финляндии в матче квалификации чемпионат мира-2018.
В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканале "Украина". Начало трансляции - в 18.50.
Поединок стартует в 19.00.
Отметим, что за ходом поединка можно будет следить и на сайте УНИАН, где будет вестить текстовая онлайн-трансляция матча.
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