Шевченко: Чтобы выйти на ЧМ, нужно обыграть Финляндию

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне матча с командой Финляндии в рамках отбора к чемпионату мира 2018 года ответил на вопросы представителей СМИ на традиционной предматчевой пресс-конференции, сообщает Terrikon.

- Команда нормально добралась, всё в порядке - в Австрии мы провели хороший сбор, готовы к игре. Единственное – вылетел Петряк, у которого разболелся зуб. Его пролечили, но Иван, скорее всего, не сыграет, - начал Шевченко.

Говоря о том, что сборная Финляндии в последних встречах обходится без Романа Еременко, тренер украинцев отметил: "Команда уже давно должна была приспособиться. Их ведущий игрок по определенным обстоятельствам пропускает матчи отбора. Да, это ведущий футболист, но к этой ситуации соперник должен быть готов. В этом и заключается сложность работы с национальными командами - по ряду причин (перебор карточек, медицинские, другие) игроки могут пропускать такие матчи".

Читайте такжеИгрок сборной Украины по футболу Беседин: Глупо по политическим причинам отказываться от ЧМ в России"Мы с уважением относимся к команде Финляндии и всем соперникам по группе. Для них престижно сыграть дома, нет давления с точки зрения турнирной таблицы. У нас же другие цели – нам нужна победа. Ребята все настроены выиграть завтрашний матч", - акцентировал внимание тренер.

Говоря о том, рассчитывает ли тренерский штаб на Селезнева, Шевченко заметил: "Он тренируется в группе. Уже после тренировки, вечером примем решение, окажется ли он в заявке или нет".

А говоря о проигранной игре команде Мальты, констатировал: "Это была скорее тренировка – нужно учитывать, что провели много замен. Должна была быть тренировка с повышенной ответственностью, а получилось, что с пониженной. Чтобы выигрывать у команд – нужно прикладывать все усилия, включать необходимую скорость. Без настроя выиграть невозможно. Для нас прозвучал важный звоночек. Мы разобрали игру, увидели то, что нам нужно. Главное – чтобы ребята осознали. Всем, кто спал, нужно проснуться. Завтра для нас будет важен результат. Чтобы выйти на чемпионат мира необходимо обыгрывать Финляндию. Конечно, соперник не имеет серьезных турнирных задач, но сыграть перед своими болельщиками – большое событие".

Как сообщал УНИАН, матч Финляндия - Украина состоится 11 июня в Тампере.