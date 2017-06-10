Шевченко: Только матч с Финляндией покажет, правильно ли мы построили подготовку

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко считает, что лишь исход матча с Финляндией в квалификации к чемпионату мира-2018 покажет, насколько верно был построен весь тренировочный сбор, сообщает SportArena со ссылкой на Футбол1.

Тренер отмечает, что все элементы подготовки были заточены именно под игру с финнами. Тренерский штаб, по его словам, пытался сбалансировать нагрузку футболистов, давая больше ее тем, кто имел мало игровой практики в сезоне и меньше нагружая тех, у кого выдался интенсивный сезон.

Кроме этого, при подготовке приходилось корректировать планы с учетом травм и отсутствия тех игроков, которые не были привлечены на сбор из-за отсутствия игровой практики в конце сезона.

«У нас главная игра против Финляндии. Непосредственно работа велась под эту игру, и у нас достаточно было времени. Единственное, что в конце сезона игроки подустали немного, поэтому главное заключалось в том, чтобы сбалансировать тренировочный процесс. Тем игрокам, которым нужна была нагрузка, мы ее дали, а кому нужно было отдохнуть – дали отдохнуть. Весь процесс мы построили на подготовке к матчу в Финляндии. Осталось два дня, и уже в игре мы посмотрим, получилось у нас или нет», — сказал Шевченко.

Читайте такжеТренер сборной Финляндии Канерва перед отборочной игрой ЧМ-2018: Украине надо идти ва-банк «К концу сезона у нас нехватка игроков на определенных позициях. У Кравца травма, а ряд футболистов приехали, не имея игровой практики. Все эти проблемы мы должны решить. Чаша весов начинает перевешивать в ту сторону, что команда должна давать результат. Нас ждет тяжелейшая игра, и устроит команду только выигрыш. Ребята это знают и настраиваются, поэтому будем ждать от них положительного результата и хорошей игры», - добавил тренер.

Накануне форвард Евгений Селезнев пропустил две тренировки из-за воспаления мышц ноги, но уже вечером в пятницу занимался со всеми игроками сборной.

Шевченко говорит, что решение по тому, будет ли нападающий играть в матче с финнами или же продолжит восстановление от повреждения, будет приниматься в субботу.

«У Селезнева завтра еще есть тренировка. Я общался с ним и сказал, чтобы он определялся, есть ли у него какие-то неприятные ощущения. Нам нужны игроки, которые готовы на 100%. Он определится завтра, будет ли в заявке или нет». - отметил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, игра между Финляндией и Украиной состоится в воскресенье, 11 июня. Матч пройдет в финском городе Тампере.