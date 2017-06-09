Черниговская "Десна" может заменить "Сталь из Каменского в Премьер-лиге - глава ОГА

Глава черниговской обласной государственной администрации Валерий Кулич рассказал, за счет чего "Десна" может в июле стартовать в элитном дивизионе украинского футбола, сообщает Высокий вал со ссылкой на Garmata.tv.

Читайте такжеФанаты "Десны" обратились к Павелко: 3000 человек вынесут вас из Дома футбола вместе с охраной«Решение Федерации по апелляции Десны является окончательным. УЕФА категорически против того, чтобы государство вмешивалось в дела футбола. Однако мы достигли общего мнения с руководством клуба и будем совместно работать с ФФУ, с главой которой Андреем Павелко я разговаривал лично», — отмечает Кулич.

«Есть варианты. Несколько клубов могут сняться с УПЛ. Речь идет о "Стали" из Каменского и это достоверная информация. Эта команда сейчас принимает решение, будет ли она участвовать в соревнованиях вообще. Что касается "Вереса", то решение по нему пересмотрено не будет», добавил глава ОГА.

Как сообщал УНИАН, ранее "Десна" была лишена места в Премьер-лиге, несмотря на то, что заняла 2-е место в соревнованиях Первой лиги. Аттестат на участие в УПЛ получил равенский "Верес", который проиграл черниговской команде по спортивному принципу.