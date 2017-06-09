Ибрагимович покинет "Манчестер Юнайтед" в летнее межсезонье
18:59, 09 июня 2017Футбол
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В апреле игрок получил травму крестообразных связок, после которой будет восстанавливаться до полугода.
Ибраигимович не задержался надолго в МЮ / The Sun
Лидер сборной Швеции и "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович покинет английский клуб в летнее межсезонье, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
Ибрагимович является единственным игроком в списке, кто покинет МЮ в летнее межсезонье.
В апреле игрок получил травму крестообразных связок в матче Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом". Предположительно, период восстановления затянется до полугода.
В сезоне 2016/17 Ибрагимович провел 28 матчей в составе МЮ в английской Премьер-лиге, в которых забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.
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