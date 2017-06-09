Ибрагимович покинет "Манчестер Юнайтед" в летнее межсезонье

Лидер сборной Швеции и "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович покинет английский клуб в летнее межсезонье, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Ибрагимович является единственным игроком в списке, кто покинет МЮ в летнее межсезонье.

В апреле игрок получил травму крестообразных связок в матче Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом". Предположительно, период восстановления затянется до полугода.

В сезоне 2016/17 Ибрагимович провел 28 матчей в составе МЮ в английской Премьер-лиге, в которых забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.