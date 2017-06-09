Андрей Шевченко назвал собственную версию Команды мечты (видео)

Лучший футболист в истории независимой Украины, а ныне главный тренер национальной команды Андрей Шевченко назвал свою версию Команды мечты в интервью Football Hub.

"Лучший вратарь за последние 20 лет, бесспорно, Буффон. Сильнее голкипера не было. Чех, Дида, Буффон... Буффон, наверное, сильнее всех", - отметил специалист.

На позиции двух фланговых защитников Шевченко выбрал бразильцев Кафу и Роберто Карлоса. "У Кафу была кличка "Человек - пять сердец". Он не останавливается постоянно идет вперед. Крайнет работоспособный игрок. Да и вообще - человек-легенда, капитан сборной Бразилии, выигрывал несколько Кубков мира", - заметил Шевченко.

На позиции центральных защитников Шевченко выбрал троицу Мальдини - Неста - Джонте.

На месте полузащитников в команде-мечте Шевченко сыграли бы Пирло, Зидан и Зеедорф. Возможно, Кларенса Зеедорфа заменили бы Лампард или Джерард. "Все зависит от расположения игроков на поле", - отметил тренер.

На место нападающих нынешний тренер украинской сборной поставил бы Месси и Роналду. "Третьим запасным был бы ван Бастен", - заметил наставник.

Тренером Dream Team Шевченко стал бы Валерий Васильевич Лобановский. "Я считаю, что это лучший тренер, который у меня был. Поэтому, одназначно, Валерий Васильевич"