Голкиперу бразильской команды вживили титановые пластины после столкновения с соперником

Вратарь бразильской команды "Парана" Лео перенес оперицию по вживлению в лицо двух титановых пластин после столкновения с соперником во время матча Кубка Бразилии, сообщает Globo Esporte.

Вратарь пострадал в столкновении с нападающим Фредом, в игре против "Атлетико Минейро". В результате атаки, которая привела к голу, Фред ударил коленом в глаз Лео, следствием чего стал очень большой отек и перелом.

Операция прошла успешно и вратарь может вернуться на поле, ориентировочно, через 45 дней.

Матч "Парана" - "Атлетико Минейро" завершился со счетом 0:2.