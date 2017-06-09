Голкиперу бразильской команды вживили титановые пластины после столкновения с соперником
16:37, 09 июня 2017Футбол
293
Лео сможет вернуться на поле через полтора месяца.
Лео может вернуться на поле уже через 45 дней / globo.com
Вратарь бразильской команды "Парана" Лео перенес оперицию по вживлению в лицо двух титановых пластин после столкновения с соперником во время матча Кубка Бразилии, сообщает Globo Esporte.
Вратарь пострадал в столкновении с нападающим Фредом, в игре против "Атлетико Минейро". В результате атаки, которая привела к голу, Фред ударил коленом в глаз Лео, следствием чего стал очень большой отек и перелом.
Операция прошла успешно и вратарь может вернуться на поле, ориентировочно, через 45 дней.
Матч "Парана" - "Атлетико Минейро" завершился со счетом 0:2.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter