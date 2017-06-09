Сборная Аргентины обыграла Бразилию в товарищеском матче

В Мельбурне (Австралия) завершился товарищеский матч национальных сборных Аргентины и Бразилии, в котором сильнее оказалась аргентинская команда, сообщает официальный сайт ФИФА.

Матч завершился со счетом 1:0.

Читайте такжеСборная Бразилии первой квалифицировалась на Чемпионат мира-2018Единственный гол в этой игре в концовке первого тайма забил защитник Габриэль Меркадо. На 45-й минуте аргентинцы разыграли стандарт и после удара головой мяч попал в штангу. На добивании расторопнее всех оказался Меркадо, который оказался один напротив пустых ворот и с пяти метров расстрелял сетку.

Во втором тайме бразильцы имели большое преимущество и провели несколько опаснейших атак. Несколько раз мяч попадал в штангу ворот сборной Аргентины. Тем не менее,забить гол "пентакампеоны" так и не сумели.

До сегодняшнего дня сборная Аргентины не выигрывала в принципиальном противостоянии с 2012 года, когда матч двух давних соперников прошел в Буэнос-Айресе.

В отборочном турнире к ЧМ-2018 сборная Бразилии занимает 1-е место в Южной Америке, набрав 33 очка в 14 матчах и досрочно обеспечив себе участие в финальной части турнира. У Аргентины 22 балла и 5-е место в турнире из 10 команд.