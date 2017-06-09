Месси приобрел отель в "столице геев и лесбиянок" Испании
12:52, 09 июня 2017Футбол
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Отель находится на побережье Средиземного моря в 42 км. от Барселоны.
Месси сделал первое вложение в туристический бизнес / Reuters
Лионель Месси приобрел отель на побережье Средиземного моря. Здание располагается в 42 километрах от Барселоны и находится в районе, который называется столицей Испании среди сексуальных меньшинств, сообщает Isport со ссылкой на Mirror.
Известно, что в городе Сиджес находится множество клубов для людей с нетрадиционной ориентацией, а каждый февраль там проходит карнавал Марди Гра.
Отель Месси приобрел за 30 миллионов евро.
Это первые инвестиции для аргентинского футболиста в туристический бизнес.
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