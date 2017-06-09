Месси приобрел отель в "столице геев и лесбиянок" Испании

Лионель Месси приобрел отель на побережье Средиземного моря. Здание располагается в 42 километрах от Барселоны и находится в районе, который называется столицей Испании среди сексуальных меньшинств, сообщает Isport со ссылкой на Mirror.

Известно, что в городе Сиджес находится множество клубов для людей с нетрадиционной ориентацией, а каждый февраль там проходит карнавал Марди Гра.

Отель Месси приобрел за 30 миллионов евро.

Это первые инвестиции для аргентинского футболиста в туристический бизнес.