ФИФА признала неофициальной товарищескую игру Украина - Мальта

Товарищеский матч Украина – Мальта признан ФИФА неофициальным. Об этом пресс-служба организации сообщила "Футбол 24".

На запрос издания, считается ли матч Украина – Мальта официальным, учитывая тот факт, что согласно Правилам игры (Правило 3 Правил игры "Число игроков"), в матче национальных сборных (national “A” team matches) может быть проведено не более 6 замен каждой из команд, в то время как сборная Украины провела 10 замен, а Мальта – 9.

"Матч Украина – Мальта, проведенный 6 июня 2017 года, не может рассматриваться как официальный матч национальных сборных (official A match), учитывая тот факт, что были проведены 10 и 9 замен, соответственно. Для официальных матчей, согласно Правилам игры, нельзя использовать больше, чем 6 замен, о чем говорится в Правиле 3 Правил игры", – сказано в ответе пресс-службы ФИФА.

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Также этот матч не должен быть засчитан в рейтинг ФИФА за невыполнение критериев зачета матчей в рейтинг, а именно – одного из пунктов циркуляра ФИФА №1324 от 25.10.2012, в котором указывается количество замен каждой из команд, которая не может быть больше, чем 6.

Так или иначе, Украина не набрала бы баллов в рейтинге ФИФА (за поражение – 0 баллов), а вот сборная Мальты не досчиталась определенного количества очков в рейтинг за победу.

Также следует отметить, что количество замен в матче у каждой из команд может быть больше, чем 6, в случае согласования двух команд и предварительного информирования арбитра матча. Это разрешено Правилами игры (в том же Правиле 3), однако, как было указано выше, такой матч не может считаться официальным матчем национальных сборных. Очевидно, что такое согласование было между сборными Украины и Мальты, а также проинформирован арбитр, который позволил провести необходимое количество замен.

По информации "Футбол 24", ФФУ регистрировала товарищеский матч в соответствии с правилами регистрации матчей ФИФА. Но учитывая обстоятельства (количество замен), ФИФА не будет считать матч официальным.

Правда, отсутствие "официального" статуса матча национальных сборных не мешает считать его статистику в зачет сборных Украины и Мальты. Особенно для сборной Мальты, которая одержала историческую победу.