Неймар забил первый в истории гол ударом через Голливудский бульвар (видео)

Нападающий испанской «Барселоны» и национальной сборной Бразилии по футболу Неймар забил первый в истории гол ударом через Голливудский бульвар в Лос-Анджелесе (США), сообщает Чемпионат.

Читайте такжеНеймар пригрозил "Барселоне" уходом после ссоры с тренеромФутболист выполнил трюковый удар в рамках американской телепередачи Jimmy Kimmel Live — мяч был установлен на крыше павильона, в котором снималось шоу, а ворота — на крыше противоположного здания. Неймар смог забить гол ударом через Голливудский бульвар после нескольких неудачных попыток.

Задание для бразильца придумал сам автор телепередачи Джимми Киммел в рамках своего вечернего шоу. На воротах стоял напарник ведущего Гильермо Родригес, которого Неймар пригласил в "Барселону".