Сборная Украины проиграла Финляндии в финале Мемориала Лобановского

На столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился финальный матч Мемориала Лобановского, в котором молодежная сборная Украины проиграла команде Финляндии.

Матч завершился в серии пенальти, со счетом 0:0 (3:5).

Украинцы имели небольшое преимущество в основное время матча. Но, соперники не менее хорошо защищались. С отличными ударами Лучкевича и Вачиберадзе справился вратарь, Збунь не реализовал выход один на один с вратарем, а Щебетун попал в перекладину.

В итоге - 0:0 в основное время.

В серии пенальти игроки обеих команд поочередно забивали голы, пока Евгений Чеберко из сборной Украины не попал в штангу. Следом, гости реализовали еще один пенальти, который стал победным в игре - 3:5.

Как сообщал УНИАН, ранее, в полуфинале, 6 июня украинцы обыграли команду Черногории со счетом 2:1.