Игрок сборной Украины по футболу Беседин: Глупо по политическим причинам отказываться от ЧМ в России

Нападающий киевского "Динамо" и национальной сборной Украины по футболу Артем Беседин накануне матча отбора ЧМ-2018 с Финляндией прокомментировал актуальные вопросы и заглянул в будущее команды в беседе с журналом "Футбол", сообщает Dynamo.kiev.ua.

- Мы играем ради того, чтобы поехать на чемпионат мира! Я не вижу никаких причин, чтобы туда не ехать. По-моему, вопрос такой вообще не должен стоять. Глупо по политическим причинам отказываться от чемпионата мира, - отметил Беседин.

Читайте такжеШевченко накануне игры Финляндия - Украина: Удовлетворит только победаА говоря о предстоящей ключевой игра с командой Финляндии, заметил: "Финляндия хорошо обороняется и неплохо атакует, но мы вынуждены во всех оставшихся матчах действовать агрессивно. Мы будем играть первым номером, потому что нас устроит только победа".

Комментируя турнирную ситуациюв группе, где Исландия опережает Турцию и Украину на два очка, нападающий отметил: "Впереди весь второй круг, и два очка — не то преимущество, чтобы называть кого-то фаворитом. Общая картина станет видна под конец, вот тогда и посмотрим, кто окажется на втором, а кто на первом месте. Это футбол, и в нем случается всякое".

Как сообщал УНИАН, матч Финляндия - Украина состоится в Тампере 11 июня. Начало игры - в 20.00 по киевскому времени.