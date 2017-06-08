Наставник "МЮ" Моуриньо весь год прожил в гостинице, снимая номер за 411 фунтов за ночь

За год работы в "Манчестер Юнайтед" главный тренер клуба Жозе Моуриньо потратил 150 тысяч фунтов на проживание в роскошной гостинице. Об этом сообщила The Sun.

Португалец возглавил клуб год назад, и за все это время Моуриньо так и не приобрел и не арендовал для себя постоянное жилье. Как сообщает британское издание, весь год Особенный жил в номере 5-звездочной гостиницы Lowry Hotel в центре Манчестера.

Стоимость номера, в котором проживает португальский тренер, составляет 411 фунтов в сутки. Это значит, что за год он потратил более 150 тысяч фунтов на проживание в гостинице.

Сообщается, что и на следующий год Моуриньо собирается остаться в той же гостинице — он забронировал номер на следующие 12 месяцев. Было подсчитано, что если наставник "МЮ" отработает до конца свой 3-летний контракт с клубом, то за это время может принести гостинице, в которой проживает, примерно полмиллиона фунтов.

Сам Моуриньо недавно заявил, что устал от футбола и намеревается отдыхать от него летом.

"В этом году у меня был самый трудный сезон в карьере. Мы играли все игры во всех турнирах, в которых могли принять участие. Я пресытился и устал от футбола. Обещаю, что вы не увидете меня на стадионах во время каникул. Я даже не буду вести никаких переговоров относительно новичков. Я вручил свой список пожеланий генеральному директору в апреле, и он должен до 31 августа дать мне то, что я хочу", - заявил Особенный.

Напомним, что в завершившемся сезоне "Манчестер Юнайтед" под руководством Моуриньо выиграл Лигу Европы, а также победил в менее значимых турнирах - Кубке английской лиги и Суперкубке Англии.