Срна признан лучшим игроком сезона УПЛ по версии InStat

Статистический портал In Stat озвучил имена самых полезных футболистов украинской Премьер-лиги по итогам сезона 2016/17.

Исходя из подсчета аналитиков портала InStat Football, капитан "горняков" Дарио Срна стал самым полезным игроком чемпионата. На счету хорвата 323 балла.

На 12 и 15 пунктов от него отстали его партнеры по команде Марлос и Фред соответственно.

Стоит отметить, что первые 6 строчек рейтинга а также 8-10 места заняли футболисты "Шахтера". В Топ-10 кроме горняков попал только Андрей Ярмоленко.

Единственным футболистом в ТОП-20 не из "Шахтера" и "Динамо" является экс-игрок луганской "Зари" Александр Караваев, которые вторую половину сезона на правах аренды выступал за турецкий "Фенербахче".