Хацкевич в "Динамо" будет получать в два раза меньше Реброва - СМИ

Новый главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич будет получать в два раза меньше, чем его предшественник Сергей Ребров. Об этом сообщает издание "Плюс Спорт".

По данным издания, президент клуба Игорь Суркис и Александр Хацкевич договорились о зарплате в размере $30 тыс. в месяц для белорусского специалиста. Тогда как Сергей Ребров получал $60 тыс. в месяц.

"На то есть две причины. Белорус не торговался с Суркисом, потому что сейчас трудно найти работу. Во-вторых, он еще ничего не достиг, поэтому согласился на такие деньги", – цитирует издание слова источника, связанного с ФИФА. По его данным, помощники Хацкевича в тренерском штабе будут зарабатывать от $8 тыс. до $15 тыс. в месяц.

2 июня киевское "Динамо" заключило двухлетний контракт с бывшим игроком команды, белорусом Александром Хацкевичем. В его тренерский штаб вошли бывшие игроки "Динамо" Максим Шацких, Олег Лужный и тренер вратарей Михаил Михайлов.

Накануне, 31 мая, об уходе из команды объявил ее наставник Сергей Ребров, который тренировал "Динамо" с 2014 года.