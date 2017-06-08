Во Львове будет играть еще одна команда УПЛ

Ровенский «Верес», который недавно стал последним учасником украинской Премьер-лиги, свои домашние игры чемпионата будет проводить во Львове. Об этом сообщает телеканал «Футбол 1».

Читайте такжеВирт назначен главным тренером ровенского "Вереса"Напомним, что стадион "Авангард" в Ровно находится в аварийном состоянии и проводить на нем матчи Премьер-лиги невозможно. Ранее сообщалось, что команда будет играть домашние встречи в Луцке, однако луцкие болельщики не поддержали эту идею и пообещали срывать все поединки. Теперь же клуб из Ровно решил выбрать Львов, но на каком именно стадионе будет играть «Верес», пока неизвестно.

Напомним, что недавно экс-игрок «Шахтера» Юрий Вирт стал главным тренером ровенской команды.