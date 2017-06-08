Форвард сборной Украины: Ждем комментариев "Зажрались, козлы!"

Форвард сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал поражение украинской команды в товарищеском матче с Мальтой (0:1).

Читайте такжеСборная Украины по футболу впервые в своей 25-летней истории проиграла команде-"карлику"«Есть как есть. Ничего не могу добавить. Неприятно, очень неприятно. Можно где-то сказать, что чуть-чуть стыдно, согласен. Но есть официальная игра, которая намного важнее, чем поединок против Мальты, будем стараться.

Здесь нечего комментировать, ждем комментариев от людей, которые будут говорить: «Зажрались, козлы!», – сказал Селезнев после матча в эфире телеканала "Футбол".