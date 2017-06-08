Донецкий "Шахтер" попал в 20-ку лучших клубов Европы

Исследовательская компания Gracenote составила рейтинг лучших футбольных клубов Европы, куда попал и представитель Украины. Об этом сообщает сайт компании.

Gracenote в своем исследовании использует результаты команд за последние четыре года. Донецкий "Шахтер" занял 18-е место.

Лидером рейтинга стал победитель Лиги Чемпионов - мадридский "Реал". Второе место заняла "Барселона". На третьем месте - "Бавария".

Напомним, в этом году "Шахтер" выиграл чемпионат и Кубок Украины, а в Лиге Европы дошел до 1/16 финала, где уступил "Сельте".