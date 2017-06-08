Донецкий "Шахтер" попал в 20-ку лучших клубов Европы
10:49, 08 июня 2017Футбол
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Исследовательская компания Gracenote учитывает выступления клубов во внутренних турнирах и еврокубках.
"Шахтер" занимает в рейтинге 18-е место / Reuters
Исследовательская компания Gracenote составила рейтинг лучших футбольных клубов Европы, куда попал и представитель Украины. Об этом сообщает сайт компании.
Gracenote в своем исследовании использует результаты команд за последние четыре года. Донецкий "Шахтер" занял 18-е место.
Лидером рейтинга стал победитель Лиги Чемпионов - мадридский "Реал". Второе место заняла "Барселона". На третьем месте - "Бавария".
Напомним, в этом году "Шахтер" выиграл чемпионат и Кубок Украины, а в Лиге Европы дошел до 1/16 финала, где уступил "Сельте".
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